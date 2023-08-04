Limasol’da büyük yangın çıktı

“Alphanews” haber sitesinde yer alan haberde, yangına itfaiye ekipleri ve orman dairesine ait beş yangın söndürme aracı yanı sıra 3 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiği belirtilirken, yetkili makamların yangın dolayısıyla “İkaros 2” isimli ulusal eylem planını uygulamaya koymasının ihtimal dahilinde olduğu da ifade edildi.
Haberde, Limasol’a bağlı “Agios Mamas” bölgesinde geçtiğimiz gün çıkan ve söndürülen yangında da yer yer canlanmalar olduğu kaydedildi.
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