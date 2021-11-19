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Limasol ve Baf, KKTC’den alınan akaryakıtla doldu

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Kuzey’den Güney’e tankerlere günde 3-4 kez yakıt tedarik edecek şekilde kaçakçılık yapan bir tanker, İngiliz Üslerine ait drone tarafından tespit edildi

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Limasol ve Baf, KKTC’den alınan akaryakıtla doldu
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Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi Rum Gümrük Dairesi’nin, daha sistematik ve daha katı kontroller yapılması konusunda Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’ten aldığı direktiflere ek olarak, teknolojinin de daha etkili kullanılması gerektiğine işaret ediyor.  
Kuzey Kıbrıs’tan, başka tankerlere günde 3-4 kez yakıt tedarik edecek şekilde kaçakçılık yapan bir tankerin İngiliz Üslerine ait “drone” tarafından tespit edildiği belirtildi.
Rum Benzinciler Birliği adına konuşan Hristodulos Hristodulu’nun, 6, 7 ve 8 tankere sahip olup, Kuzey Kıbrıs’tan günde 3 bin litre yakıt taşıyan şirketlerin kaçakçılık yaptığı konusunda Rum Meclisi Ticaret Komitesi’nde kayıtlı bir ifadesi bulunduğu kaydedildi.
Hristodulu’nun, Limasol ve Baf’ın KKTC’den alınan akaryakıtla dolduğunu, bunların Güney Kıbrıs’taki fiyatlarla satıldığını ve Avrupa standartlarına uyulmadığı iddiasında bulunduğu belirtildi.
 
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