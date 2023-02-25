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Limasol Devlet Hastanesi hasta yakınlarından içme suyu talep etti

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Limasol Devlet Hastanesi hasta yakınlarından içme suyu talep etti
Limasol Devlet Hastanesi'nin, Aralık sonundan beri koronavirüs tedavisi görmekte olan bir hastanın yakınlarından içme suyu talep ettiği bildirildi.
Alithia “Akıl Almaz Şikâyet” başlığıyla birinci sayfasından aktardığı haberinde, hasta yakınlarının bu gazeteye, koronavirüs kliniğinde yattığı için ziyaret randevusu almak için telefon ettikleri hastanenin kendilerinden temiz çamaşır ve bez yanında içme suyu talep ettiği şikayetinde bulunduğunu yazdı.
Habere göre hemşirenin “temiz su” talebini anlamadıkları için sadece temiz çamaşır ve bez alarak hastaneye giden hasta yakınları hemşirenin, “su getirmediniz mi” sorusuna çok şaşırdı ve dışarıdan su satın alarak hastaneye geri döndü.
Hasta yakınları, Alithia’ya durumu bildirirken hastanenin hastalara verecek içme suyu olmamasından duydukları şaşkınlığı dile getirerek “üçüncü dünya ülkelerinde bile hasta yakınlarından bu tür talepte bulunulmadığına” dikkat çekti.
 
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