Limasol'daki yangın kontrol altında ancak yeniden alevlenme tehlikesi var

Limasol’a bağlı Alassa köyü yakınlarında dün yeniden çıkan ve söndürülmesi için büyük uğraşların verildiği yangının, büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi.

Güney Kıbrıs'taki haber kaynakları, sabah itibarıyla hava unsurlarının yangın söndürme çalışmalarına yeniden katıldığını belirttiler.

“Sigmalive” internet sayfasının haberine göre Adalet Bakanı Anna Prokipiu-Kukkidu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Kukkidu, itfaiye ekiplerinin de hazır vaziyette beklediğini aktardı.

Yangınla ilgili gelişmelere geniş şekilde yer veren güneydeki haber siteler, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya dayanarak, katıldığı söndürme çalışmaları neticesinde yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

“Sigmalive”, yangın söndürme çalışmalarına katılmak amacıyla Yunanistan’dan “Canadair” uçağının geldiğini belirtti.

Habere göre Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos da sosyal medya hesabından Yunanistan’dan gelen destek için teşekkür etti.

Kombos ayrıca Yunanistan’ın yanı sıra Mısır, İsrail, Lübnan, Filistin, Ürdün ve Birleşik Krallık’tan yapılan yardımlara ve AB Sivil Koruma Mekanizmasının devreye girmesini sağlayan Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarčič’e de teşekkürlerini sundu.

İtfaiye Birimi Basın Sözcüsü Andreas Kettis de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangının şimdilik durgunluk içerisinde olduğunu ancak bölgede öğleden sonra rüzgarın beklenmesine bağlı olarak yeniden alevlenmelere ilişkin tehlikenin var olduğunu söyledi.

Kettis, bölgenin hava unsurları da dahil olmak üzere sürekli gözlemlendiğini de ifade etti.

Apsiu bölgesinde yeniden alevlenme

“Fileleftheros” internet sayfası ise Apsiu bölgesinde yangının yeniden alevlendiğini ve ikamet edilmeyen bir yazlık evin tamamen yandığını belirtti.

Yangın söndürme çalışmaları çerçevesinde bir itfaiye memurunun başından yaralandığı da ifade edildi.