Letimbiotis. “Ne yapıyorsak çıkarlarımızı koruma bilinciyle yapıyoruz”

Rum yönetiminin KKTC’nin emlak ve turizm sektörlerini çökertmeye yönelik eylemlerine karşılık KKTC Devleti'nin, Maraş’ta Kıbrıslı Türklerin satın aldığı otellere işletme izni vereceği açıklamasına Rum Sözcü'den “Biz ne yapıyorsak, çıkarlarımızı koruma bilinciyle yapıyoruz” karşılığı geldi.

Başbakan Ünal Üstel’in açıklamasını “Maraş Aracılığıyla Çıkış Yolu Arıyorlar” başlığıyla aktaran Fileleftheros Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in “gelişmeleri izlediklerini ve ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını, her diplomatik eylemde bulunduklarını” söyledi, “Kıbrıs Cumhuriyeti olarak ne yapıyorsak cumhuriyetin çıkarlarını koruma bilinciyle yapıyoruz.” dediğini yazdı.

Alithia’ya göre Letimbiotis KKTC’ye günübirlik ziyaretlerine son vermeye Rum yönetiminin değil TUI’nin karar verdiğini öne sürdü “Hükümetimizin hedefi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çıkarlarını ve turizm ürünümüzü korumaktır” dedi.

Konstantinos Letimbiotis konaklama olsun ya da olmasın KKTC’ye gezilerin Rum yönetimi tarafından kabul edilemeyeceğini, arzu edilemeyeceğini, bunun da değişmez politikaları olduğunu söyledi. Rum yönetiminin TUI’den KKTC gezilerini yeniden başlatmasını isteyip isteyemeyeceği veya TUI’nin KKTC gezilerine yeniden başlamasının Rum yönetimi için sorun olup olmayacağı sorulduğunda “Bu, şirkete kalmış bir şeydir ve (yapılması halinde) doğru istikamette olmayacak bir şeydir.” dedi.

“Rum yönetimi şu anda iki randevuya odaklı”

Rum yönetiminin şu anda dikkatini iki önemli randevuya: Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katılımıyla 29 Ağustos’ta Brüksel’de gerçekleşecek gayrıresmi AB Dışişleri Bakanları Konseyi (Gymnich) ve New York’ta yer alacak BM Genel Kurulu'na odakladığına dikkat çekildi.

Alithia “Fidan’ın Konsey’e Katılması Ankara’nın Tavrının Saptanması İçin Fırsat” başlıklı haberinde Rum yönetiminin Fidan’ın Gymnich toplantısına katılmasını Türkiye’nin, tavrını ve Avrupa süreciyle ilgili niyetini saptamak için bir fırsat gördüğünü ve “bütün senaryolara karşı hazırlıklı olduğunu” yazdı.

Habere göre Rum Sözcü Letimbiotis gazetecilerin, Rum tarafının Gymnich’te nasıl hareket edeceği sorusuna karşılık Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un ezeli Rum tezlerini öne çıkaracağını söyledi, pek çok durumda Avrupalı ortaklarının da aynı tezleri dile getirdiğini savundu.

Fidan’ın katılımının “Türkiye’nin, Avrupa sürecine ve almak niyetinde olduğu eylemlere yönelik gerçek tavrının ve niyetlerini saptama fırsatı olduğunu” savunan Letimbiotis Avrupa Konseyi’nin nisan kararlarının “Türkiye’nin Avrupa sürecini Kıbrıs sorunundaki gelişmelere bağladığını” iddia etti “Bu bağlantı açıktır ve kullanılabilir” dedi. Fidan’ın yer alacağı toplantıya bütün AB dışişleri bakanlarının da katılacağını ve onların da şahit olup kendi sonuçlarını çıkaracaklarını söyledi.

Kombos’un Avrupalı denkleri önünde Fidan’dan Rum yönetimini “Kıbrıs Cumhuriyeti” olarak tanımasını isteyip istemeyeceği de sorulan Letimbiotis Rum yönetiminin tezlerinin bugüne kadar nasıl ortaya konulduysa AB Dışişleri bakanları önünde de aynı şekilde ortaya konulacağını belirtti.

Nisanda kurulan Kıbrıs Siyasi Grubu dün ilk kez aktifleştirildi”

Politis “Kıbrıs Sorunu Siyasi Grubu Aktifleştiriliyor… Ön Şartsız Görüşme” başlıklı haberinde Letimbiotis’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, müzakerelere başlamadan önce uluslararası unsurun eşit egemenliği tanıması talebini yinelediği dünkü açıklamasını yorumlamasını isteyen RİK’e “Şartlara dayalı hiçbir görüşme olamaz” cevabını verdiğini yazdı.

Letimbiotis her müzakerecinin kendi görüş ve kaygılarını gündeme getirebileceğini, Rum tarafı olarak kendilerinin de “BM Genel Sekreteri’nin çabalarına yardımcı olma çabalarını aynı şekilde sürdüreceklerini” öne sürdü.

Gazete Rum tarafının, siyasi parti temsilcileri ve zaman zaman Kıbrıs sorunuyla meşgul olan kişilerden oluşturduğu Kıbrıs sorunu siyasi grubunun, Rum Müzakereci Menelaos Menelau’nun başkanlığında Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen toplantıyla dün ilk kez aktifleştirildiğini yazdı.

Habere göre dünkü toplantıda BM Genel Sekreteri'nin ve kişisel temsilcisinin yeni kapsamlı çaba için harcadığı çaba özelinde adımlar ve gelişmeler hakkında genel bir bilgilendirme yapıldı ve görüş alışverişinde bulunuldu