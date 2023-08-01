Letimbiotis "Kıbrıs sorununun kamuoyu önündeki açıklamalarla çözümleneceğini düşünmüyoruz”

Rum Hükümet Sözcüsü Letimbiotis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarını yorumlarken, “Hristodulidis de bunu söyledi, Kıbrıs sorununun kamuoyu önündeki açıklamalarla çözümleneceğini düşünmüyoruz”

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, “Kıbrıs sorununun kamuoyu önündeki açıklamalarla çözümlenmeyeceğini” belirtti.



Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

“Alfa news.live” haber sitesinin haberine göre Hükümet Sözcüsü Letimbiotis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarını yorumlarken, Letimbiotis, “Hristodulidis de bunu söyledi, Kıbrıs sorununun kamuoyu önündeki açıklamalarla çözümleneceğini düşünmüyoruz” şeklinde ifade kullandı.



Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çaba sarf etmeye devam edeceklerini söyleyen Letimbiotis, aynı zamanda olumlu bir ortamın oluşturulması için katkı koymaya ve inisiyatif üstlenmeye devam edeceklerini belirtti.

Letimbiotis açıklamasında, amaçlarının üzerinde anlaşmaya varılan çerçeve içerisinde müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu belirtirken, müzakerelerin yeniden başlamasına da hazır olduklarını yineledi.

