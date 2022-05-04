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Larnaka Havaalanı’nda Yakınlaşma Radar Sistemi devrede

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Larnaka Havaalanı’nda Yakınlaşma Radar Sistemi devrede
Larnaka Havaalanı’nda dün Yakınlaşma Radar Sistemi (Approach Radar) dönemine girildi. Rum hava trafik kontrolörlerinin bu sistemle uçakları, iniş yapana kadar radardan izleme olanağına kavuştuğuna dikkat çekildi. 
Haravgi ve diğer gazeteler yeni devreye giren ve havaalanı çevresindeki yaklaşık 60 deniz millik alanı tam zamanlı izleme olanağı tanıyan sistemin güvenlik düzeyini önemli ölçüde iyileştireceğine ve uçaklar iniş prosedürünü tamamlayana kadar radardan izlenebileceği için Hava Trafik Kontrol Kulesi tarafından verilen hizmetin verimliliğini artıracağını yazdı. 
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