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KKTC’nin kuruluş yıldönümünü yürüyüş ve eylemlerle “protesto” edecekler

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KKTC’nin kuruluş yıldönümünü yürüyüş ve eylemlerle “protesto” edecekler
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Rum orta eğitim öğrencilerinin örgütlü bulunduğu “Tüm Kıbrıs Öğrenci Κoordinasyon Komitesi”nin (PSEM) 15 Kasım KKTC’nin kuruluş ve 17 Kasım Yunanistan’daki Poli Teknin Okulu olaylarının yıldönümleri için “kitlesel protesto eylem ve yürüyüşleri” düzenleyeceği bildirildi.
Haravgi’nin, PSEM tarafından yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre orta eğitim öğrencileri 15 Kasım 2023’te saat 11.00’de “Mia Milia” (Haspolat) barikatında yürüyüş ve eylem düzenleyecek. Yürüyüşe katılacaklar saat 10.30’da Büyük Kaymaklı’daki Toptan Satış Pazarı önünde toplanacak. Bu yürüyüş ve etkinliğe Mağusa Bölgesi okullarından öğrenciler de iştirak edecek.
Limasol’da eski hastane önünde saat 10.30’da toplanacak öğrenciler kent merkezindeki yönetim merkezine yürüyecek. Larnaka’da “Hurmalar” olarak bilinen sahil yolunda saat 11.00’de, Baf’ta III. Makarios ve Direniş Anıtı önünde saat 10.30’da etkinlik düzenlenecek.
Politeknik okulu olaylarının yıldönümü için 17 Kasım’da  saat 11.00’de ABD’nin Lefkoşa’nın Rum kesimindeki büyükelçilik binası önünde eylem yapılacak, yürüyüş PASİDİ önünden saat 10.30’da başlayacak. Bu etkinliğe Güney Kıbrıs genelinden öğrenciler iştirak edecek.
Aynı gazete “işgal belediyeleri ve işgal köyleri komitelerinin” KKTC’nin kuruluş yıldönümünü, “ata yadigarı toprağı unutmuyoruz ve eşit insan hakları için mücadeleye devam ediyoruz” sloganıyla 13 Kasım pazartesi günü başlayıp 15 Kasım Çarşamba gününe kadar sürecek etkinliklerle “protesto edecek.”
13 ve 14 Kasım’da Lakadamya’daki Pavillon salonunda, 08.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek KKTC’deki köy ve belediyelerle ilgili tanıtım stantları açılacak.
Etkinlikler, Lakadamya’daki Cikko Manastırı “Arhangelos” etkinlik salonunda saat 19.00’da başlayacak ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in baş konuşmacı olarak katılacağı “anti işgal etkinlikle” tamamlanacak.
 
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