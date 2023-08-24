KKTC'nin hedefi, Pile'yi tamamen kontrol altına almakmış

Rum basını, KKTC makamlarının isteğinin Pile’ye serbest erişim ve sonraki vadede ise bölgenin tamamen kontrol edilmesi olduğunu iddia etti

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi “Pile’de Mutlak Kontrol İstiyorlar” başlıklı bir başka haberinde, KKTC makamlarının, Pile’yi “sorma gir hanına” dönüştürmek istediğini ve Yiğitler köyünden Pile’ye kadar inşa edilecek yolun Kıbrıs Türk tarafının hedeflerine hizmet edeceğini" yazdı.

Gazete haberinde nöbetçi kulübelerinin(TF13 ve TF15) ve inşa edilecek yolun işaretlendiği bölgeye ilişkin harita fotoğrafına da yer verdi.

Gazete, yetkili kaynaklara atıfta bulunarak, Pile bölgesindeki faaliyetlerin amacının bir yandan 15’inci (TF15) nöbet kulübesine kesintisiz erişim, diğer yandan da bölgeye doğrudan ve sınırsız erişim ve geçiş kontrolünün sağlanması olduğunu savundu.

Bahse konu nöbet kulübesine yönelik erişimin şimdiye kadar İngiliz Üsleri tarafından kontrol edilen bölge üzerinden sağlandığını yazan gazete, bunun, KKTC makamlarını rahatsız eden bir unsur olduğunu ileri sürdü.

KKTC makamlarının ikinci isteğinin Pile’ye serbest erişim ve sonraki vadede ise bölgenin tamamen kontrol edilmesi olduğunu iddia eden gazete, kesintisiz devam eden yol yapım çalışmalarının hayata geçirilmesi durumunda Kıbrıslı Türklerin herhangi bir kontrol olmaksızın Pile bölgesine direk ulaşabileceğini yazdı.

Habere göre, yetkili kaynaklar, böyle bir şeyin iki önemli tehlikeye gebe olduğunu ileri sürdü.

Gazete, kaçakçılık olaylarıyla birlikte suç oylarının göğüslenmesinde büyük boşluk olacağı endişesiyle bir yandan Pile’deki durumun kontrol edilemez hale geleceği, diğer yandan ise askeri çevrelerin, yolun açılmasıyla “işgal askerlerine” bölgeye askeri malzeme taşıma olanağının sağlanacağı şeklinde endişeye sahip olduğunu yazdı.

RMMO

Gazete, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun(RMMO) bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Habere göre, yetkili bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, böylesi bir hamlenin beklenen bir şey olduğunu çünkü Kıbrıs Türk tarafının uzun zamandır Pile’ye yönelik geçit açmaya çabaladığını ileri sürdü.

