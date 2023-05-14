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KKTC hükümetinden 8 milyon Euro'yu aşan borç

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Kıbrıs Türk tarafının, Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi’ne ilişkin maliyetin kendisine düşen yüzde 30’luk payını yıllardır ödemediğini, Alman şirketi WTE Wassertechnick’ine yönelik 8 milyon Euro'yu aşan  borcun biriktiğini iddia etti

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KKTC hükümetinden 8 milyon Euro'yu aşan borç
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“Kathimerini” gazetesi iki toplumlu Haspolat atık su arıtma projesinin “havada” olduğunu iddia etti.
Kathimerini gazetesi elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Kıbrıs Türk tarafının, Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi’ne ilişkin maliyetin kendisine düşen yüzde 30’luk payını yıllardır ödemediğini, Alman şirketi WTE Wassertechnick’ine yönelik 8 milyon Euro'yu aşan  borcun biriktiğini iddia etti.
Alman şirketiyle sözleşmenin 1 Temmuz 2013’te imzalandığını ve bu yılın 30 Haziran’ında sona ereceğini yazan gazete Haspolat Atık Su Arıtma Tesisinin çalışmama tehlikesinin Lefkoşa için görünürde olduğunu ileri sürdü.
Gazete yine elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak "Avrupa Komisyonu’nun gerek Kıbrıs Türk toplumuna gerekse Lefkoşa’ya (Kuzey Lefkoşa) müdahale etme gerekliliğini hissetmesinin" tesadüfi olmadığını, Kıbrıs Türk toplumuna düşen borcun ödenmesi gerektiğini ortaya koyduğunu savundu.
Rum Yönetimi’nin ise sorununun en kısa zamanda çözümlenmemesi durumunda Haspolat’taki tesisin “havada kalacağı” tehlikesinin büyük olduğunu bildiğini yazan gazete mevcut ve bir önceki hükümetin, sorunun çözümlenmesi için son aylarda çaba sarf ettiğini belirtti.
Gazete Avrupa Komisyonu’nun bu borcun Kıbrıs Türk toplumu tarafından ödenmesi için çeşitli düşünceler ortaya koyduğunu ayrıca aşamalı ödeme yapılması konusunda da Kıbrıs Türk toplumunun ağzını aradığını yazdı.
Gazete bu çerçevede Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından özel bir vergi uygulanması gibi bir düşüncenin de bulunduğunu savundu.
 
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