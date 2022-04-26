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Kıbrıs'ın güneyi ard arda depremlerle sarsıldı

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Kıbrıs'ın güneyi ard arda depremlerle sarsıldı
Güney Kıbrıs'ın Baf açıklarında meydana gelen 4,9 richer ölçeğindeki depremin ardından 22.30 sıralarında bir deprem daha meydana geldiği bildirildi.
İkinci depremin Limasol açıklarında denizin 10 km derinliğinbde ve 4,3 richer ölçeğinde olduğu bildirildi.
İkinci depremin daha fazla Limasol bölgesi ile batı kıyılarında hissedildiği bildirildi
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