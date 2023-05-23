Kıbrıs Türk taşınmazları “hak sahibi olmayanlara” verildi

Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk taşınmaz mallarının büyük kısmının, göçmen olmayan kişilere verildiği, Rum Sayıştay raporunun, Kıbrıs Türk taşınmazlarının hak sahibi olmayanlar tarafından kullanımı gözler önüne serdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Kıbrıs Türk Dükkanlarının Yüzde 30’dan Fazlası Hak Sahibi Olmayanların Elinde” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Sayıştay raporunun, Kıbrıslı Türklere ait özellikle dükkanların yüzde 30’dan fazlasının göçmen olmayan Rumlara verildiğini ortaya koyduğunu yazdı.

Gazete, sayıştay raporunun, sayıları 9 bin olan Kıbrıslı Türk ticarethanelerinin 2 binden fazlasının göçmen olmayan Kıbrıslı Rumlara verildiğini, bu kişiler birçoğunun ise, piyasanın çok altında olan kiraları dahi ödemediğini ortaya koyduğunu aktardı.

Söz konusu raporda, kendi adına dükkanı olan kişilere Kıbrıs Türk dükkanlarından da verildiği, bazı kişilere ise iki adet Kıbrıs Türk taşınmazı tahsis edilmesi gibi durumların kayda alındığını vurgulayan gazete, Kıbrıs Türk taşınmazlarının verileceği kişilerin tespit edilmesi sürecine yerel makamların dahil edilmemesinin de sorunu büyüttüğünü belirtti.

