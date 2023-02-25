“Kıbrıs için mücadele vermeye devam edeceğim”

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Yunanistan Eski Başbakanı Çipras, Kıbrıs için mücadele vermeye devam edeceğini vurguladı

Yunanistan’daki SYRİZA Partisi Başkanı Aleksis Çipras, önceki gün Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulundu.

Çipras, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun (Çipras) onuruna verdiği öğlen yemeğinden önce Stefanu ile birlikte basına açıklamalarda bulundu.

Çipras, Türk-Yunan ilişkilerinde ve Kıbrıs sorununda momentumun var olduğunu ifade etti.

Partisinin muhalefette bulunduğunu ve Kıbrıs için mücadele vermeye devam edeceğini ifade eden Çipras, ziyaretinin başkanlık seçimlerinden sonra gerçekleştiğine de dikkati çekti.

AKEL’in tarihi bir parti olduğunu söyleyen Çipras, AKEL’in başkanlık seçimlerinde desteklediği adayın kazanmayı başaramamasının sürpriz olduğunu ancak seçimin, öncelikle anketleri değil gerçek oranları gösterenin sandık olduğunu da ortaya koyduğunu ifade etti.

Türk-Yunan ilişkilerine ve meydana gelen depremle ilgili bir momentum bulunduğunu söyleyen Çipras, bu büyük felaketin halklar arasındaki ortamı değiştirdiğini belirtti.

Çipras açıklaması çerçevesinde büyük bir jeopolitik istikrarsızlığın bulunduğu bir dönemden geçildiğine dikkati çekerek Kıbrıs sorununun iki kesimli iki bölgeli federasyon zemininde çözümlenmesinden yana olan görüşünü yineledi.

Çipras, çözüm mücadelesinin Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıs halkının iyiliği için verilmeye devam edeceğini söyledi.

Çipras açıklamasında ayrıca Türkiye ve Yunanistan arasındaki ihtilafların, net kırmızı çizgilerle, uluslararası hukuk temelinde çözümlenmesine yönelik görüşme gündemini değiştirecek bir perspektifin oluştuğundan da bahsetti.

Haravgi gazetesi bir başka haberinde SYRİZA Başkanı Aleksis Çipras’ın önceki gün akşam ise Lefkara’da Rum Yönetimi Başkanlığına seçilen Nikos Hristodulidis ile görüştüğünü yazdı.

Çipras temasları çerçevesinde Andreas Mavroyannis ve EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ile de bir araya geldi.

