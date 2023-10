“Kıbrıs bölünmüş kaldıkça Avrupa hiçbir zaman bütün olmayacak”

Güney Kıbrıs’taki 1 Ekim törenine katılmak için adaya gelen Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Kıbrıs bölünmüş kaldıkça Avrupa’nın hiçbir zaman bütün olmayacağını, bunu; New York’ta BM Genel Sekreteri ile gerçekleştirdiği görüşmede dile getirdiğini söyledi

Güney Kıbrıs’taki 1 Ekim törenine katılmak için adaya gelen Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, önceki gün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola eşiyle birlikte Rum Başkanlık Sarayı’na giderek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüştü.Görüşmenin ardından Metsola ve Hristodulidis basına açıklamalarda bulundular.Hristodulidis yaptığı açıklamada, Metsola ile bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken görüşmede Avrupa gündeminde bulunan konuları ele aldıklarını belirtti.Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden, BM tüzüğünün, AB ilke ve değerlerinin ihlal edilmesinden söz eden Hristodulidis, “Avrupa Parlamentosu Başkanının burada bulunmasının, uluslararası topluma, Avrupa’nın güneydoğu ucunda, neredeyse yarım yüzyıldır, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin topraklarının yüzde 37’sinde istila ve işgal sorununun bulunduğunu anımsattığını ve bu mesajı gönderdiğini” iddia etti.Avrupa Parlamentosunun, AB’nin en önemli organlarından biri olduğuna dikkati çeken Hristodulidis, Avrupa Parlamentosu’nun, Avrupalı vatandaşların sesi de olduğunu, Avrupa Parlamentosu Başkanının Güney Kıbrıs’a yönelik ziyaretinin ve bağımsızlık gününde burada olmasının “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yalnız olmadığı” noktasında birçok gidişata da güçlü bir mesaj gönderdiğini söyledi.Hristodulidis, Metsola’nın varlığının ayrıca AB ilke ve değerleri, üzerinde anlaşmaya varılan çerçevede Kıbrıs sorununun çözümlenmesi ve müzakerelerin yeniden başlaması, çıkmazın aşılması için sarf ettikleri çabalara, AB’nin süregelen desteği açısından da mesaj verdiğini ifade etti.Mevcut durumun, Kıbrıs sorununun çözümünü teşkil etmesinin mümkün olmadığını, bunun; Kıbrıs’ın geleceği olamayacağını söylemekten yorulmayacağını ifade eden Hristodulidis, bu nedenle çabaları sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.Hristodulidis ayrıca, yoğun programı içerisinde davetini kabul ederek adaya gelen Metsola’ya teşekkürlerini de sundu.Beklenildiği gibi görüşme sırasında Kıbrıs sorununu da ele aldıklarını söyleyen Hristodulidis, New York temaslarının sonuçları ve özel temsilci atanması konusundaki çabaları hakkında Metsola’ya bilgi verdiğini ifade etti.Hristodulidis zorluklara ve sorunlara karşın çabalarının devam edeceğini, AB’nin sunduğu önemli araçları değerlendirerek müzakerelerin yeniden başlaması hedefini başarmak için mümkün olan her şeyi de yapacaklarını söyledi.METSOLAAvrupa Parlamentosu Başkanı Metsola ise açıklamasında “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümünün”, ülkenin tarihteki çağdaş, demokratik ve bağımsız sürecini ayrıca halkının başarılarını aynı zamanda yaşanan acıları anımsattığını belirtti.Bağımsızlık gününü kutlayarak, birlik, beraberlik ve güç mesajı vermek istediğini söyleyen Metsola, bağımsızlık gününde burada olmasının tesadüf olmadığını, “Kıbrıs’a, tüm dünyaya, AB’nin bu adaya bağlılığını sürdürdüğü, Kıbrıs sorununun Avrupa sorunu olduğu” mesajını göndermek istediğini ifade etti.Metsola açıklamasında ayrıca “Kıbrıs bölünmüş kaldıkça Avrupa’nın hiçbir zaman bütün olmayacağını”, bunu; New York’ta BM Genel Sekreteri ile gerçekleştirdiği görüşmede de dile getirdiğini söyledi.Adanın ve halkın yeniden birleştirilmesinin tek yolunun iletişim diplomasisi ve müzakerelerin olduğunu söyleyen Metsola, herhangi bir tek taraflı, düşmanca faaliyetlerin, insanları daha da birbirinden uzaklaştıracağını, müzakerelerin şiddete değil güvene dayalı şekilde başlamasını istediklerini ifade etti.Metsola açıklamasında ayrıca Avrupa Parlamentosu’nun “Kıbrıs’”ı desteklemek için mümkün olan her şeyi de yapacağını söyledi.