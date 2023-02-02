Kıbrıs'a özgü kırmızı patatesin tescili için çalışma

Güney Kıbrıs Tarım Bakanı Kostas Kadis, Kıbrıs’a özgü bir patates çeşidi olan kırmızı patatesin Coğrafi İşaret Ürünü olarak tescillenmesi adına önemli bir adım atıldığını açıkladı.

Haravgi ve diğer gazeteler, Tarım Bakanı Kostas Kadis’in, 2018-2023 dönemi icraatlarına ilişkin dün bir basın toplantısı düzenlediği, toplantıda Kıbrıs’ta yetişen kımızı patates için Coğrafi İşaret Ürünü tescili konusunda önemli bir adım atıldığını söylediğini yazdı.

Kadis, kırmızı patatesin tescili konusunda ülke içinde duyuru yapıldığını ve bir aylık itiraz süresinin tamamlanmasının ardından tescil için AB Komisyonu’na başvuruda bulunulacağını belirterek, Kıbrıs’ta üretilmeyen patateslerin Yunanistan dahil birçok ülkede “Kıbrıs patatesi” diye satılmakta olduğunu hatırlattı.

