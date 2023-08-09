“Kabusu yaşadık”

Fileleftheros gazetesine açıklamada bulunan Apsiu Muhtarı Marios Polikarpu, Pazar akşamı köyün kendileri için kâbus niteliğinde olduğunu söyledi.
Köyde yaşayan ve tehlikenin büyümesini önleyen gençlere teşekkürlerini sunan Polikarpu açıklamasında ayrıca itfaiye biriminin aksine kendilerine sürekli bilgi veren Orman Dairesi’ne de teşekkür etmek istediğini belirtti.
Polikarpu, yaşlılarla birlikte tüm kadın ve çocukların, Sivil Savunma ekiplerinin yardımıyla, evlerini boşalttığı önceki gün öğleden sonraya kadar da hiç kimsenin evine dönemediğini ifade etti.
Köyde meydana gelen hasar konusunda ise Polikarpu, 2 ağılın yandığını ancak köylülerin ağıllardaki hayvanları kurtardığını söyledi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.