“Kabusu yaşadık”

Yangın faciası yaşayan Apsiu köyünün Muhtarı Marios Polikarpu, Pazar akşamı köyün kendileri için kâbus olduğunu anlattı

Fileleftheros gazetesine açıklamada bulunan Apsiu Muhtarı Marios Polikarpu, Pazar akşamı köyün kendileri için kâbus niteliğinde olduğunu söyledi.

Köyde yaşayan ve tehlikenin büyümesini önleyen gençlere teşekkürlerini sunan Polikarpu açıklamasında ayrıca itfaiye biriminin aksine kendilerine sürekli bilgi veren Orman Dairesi’ne de teşekkür etmek istediğini belirtti.

Polikarpu, yaşlılarla birlikte tüm kadın ve çocukların, Sivil Savunma ekiplerinin yardımıyla, evlerini boşalttığı önceki gün öğleden sonraya kadar da hiç kimsenin evine dönemediğini ifade etti.

Köyde meydana gelen hasar konusunda ise Polikarpu, 2 ağılın yandığını ancak köylülerin ağıllardaki hayvanları kurtardığını söyledi.