İsrail ile ortak tatbikat

Güney Kıbrıs ve İsrail arasında ortak hava tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat çerçevesinde İsrail savaş uçakları Baf’taki hava üssünden kalkış yaparak çeşitli senaryolar icra etti

Güney Kıbrıs-İsrail arasındaki Savunma İşbirliği Anlaşması çerçevesinde 7-11 Mayıs’ta “IASON-1/ 2023-Blue Sun 1" kod isimli fiili hava tatbikatı icra edildi.

Güney’de yayımlanan Alithia’nın RMMO’dan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, RMMO hava birliği komutanlığı ile İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait hava imkânlarının katıldığı tatbikat çerçevesinde Baf’taki “Andreas Papandreu hava üssüne” inen İsrail savaş uçakları üsten (kalkış yaparak) çeşitli senaryolar icra etti.

İki tarafça ortaklaşa planlanan ve koordine edilen tatbikatta RMMO ve İsrail Hava Kuvvetleri personelinin hava kuvvetleri konuşlandırma taktikleri, harekât hazırlık seviyesini artırma ve hava harekâtlarının planlama ve icraatı sırasında düzey standardizasyonu alanlarında ortak eğitimi amaçlandı.

Tatbikat senaryosunda özellikle hava savunma sistemi ile RMMO tesislerinin kendini koruma sisteminin aktifleştirilmesi, Yakın Hava Destek ve kara hedeflerini vurma görevlerinin icrası, uçuş egzersizleri ve düşük irtifada uçuşlar yer aldı.

Açıklamada, RMMO’nun “dost ülke” silahlı kuvvetleriyle geliştirdiği uluslararası işbirliği çerçevesinde olduğu belirtilen tatbikatın RMMO hava birliği personeline çok sayıda uçar imkânı kabul ve destek prosedürlerini içselleştirme ve ortak harekât senaryolarını icra etme, deneyim ve teknik bilgi alış verişi, eğitim, karşılıklı anlayış ve birlikte faaliyet gösterebilme olanağı tanıdığı belirtildi.

