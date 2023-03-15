İşbirliğinde yeni sayfa

Rum lider Hristodulidis’in Atina ziyaretinde iki ülke arasında Yüksek İşbirliği Konseyi kurulması kararlaştırıldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis önceki gün, Başkan sıfatıyla ilk resmi ziyaretini Atina’ya gerçekleştirdi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “İki Düzeyde Ortak Adım… Hristodulidis ile Miçotakis AB İçerisinde Beklentileri Teşvik Etme ve Yüksek İşbirliği Konseyi Kurulması Konusunda Uzlaştı” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in önceki gün, ilk resmi görüşmeyi yaptıklarını ve Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde yapılacak eylemlerle ilgili bazı önemli kararlar aldıklarını yazdı.

Gazete, Hristodulidis ile Miçotakis’in, Yüksek İşbirliği Konseyi kurulması kararı da aldıklarını ve bu konseyin, Kıbrıs sorunu ve enerji gibi ucu açık meselelerde kendilerinin de katılacağı, bakanlar düzeyinde ortak toplantılar yapılmasını amaçladığını kaydetti.

Gazete, diplomatik kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayanarak, Yüksek İşbirliği Konseyi kurulmasının oldukça önemli bir adım olduğunu ve denizcilik ile enerji gibi konularda esaslı ilerleme sağlanmasına katkıda bulunacağını belirtti.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın benzer bir işbirliğini Mısır’la, Yunanistan’ın da bazı Balkan ülkeleriyle yaptığına işaret edildi.

Gazete, Hristodulidis’in Miçotakis’i Kıbrıs sorunundaki son durumla ilgili bilgilendirerek, AB’nin Türkiye’nin uzlaşmaz tutumunun aşılması ve BM çerçevesindeki müzakerelerin yeniden başlaması için daha aktif bir rol oynaması gerektiğini söylediğini yazdı.

Gazete devamla, Miçotakis ile Hristodulidis’in görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptıkları açıklamalara yer verdi.

Habere göre Miçotakis, işbirliği ile koordinasyonda yeni bir sayfa açtıklarını ve Doğu Akdeniz’deki barış, güvenlik ve istikrarın korunmasının, tüm ortaklar ile müttefiklerin işbirliği yapmasını gerektirdiğini söyledi.

Miçotakis, Yüksek İşbirliği Konseyi’nin, uzun zaman önce kurumsallaştırılması gereken bir konsey olduğunu ve resmen şimdi ilan edildiğini ifade ederek, ilk toplantıda enerji, denizcilik, çevrenin korunması gibi ortak ilgi alanındaki konuların ele alınmasını; bununla birlikte iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için ortak hedef ve takvim belirlenmesini umduğunu belirtti.

Hristodulidis, Miçotakis’i Kıbrıs sorununa ve AB’nin çözüm sürecine aktif katılımının gerekliliğine dair detaylı şekilde bilgilendirdiğini belirtti.

Hristodulidis, olayların zorluğunun bilincinde olduklarını; ancak mevcut durumun Kıbrıs sorununa çözüm teşkil edemeyeceğine ve Kıbrıs’ın işgal altında, bölünmüş bir ülke olamayacağına” inandıklarını kaydetti.

