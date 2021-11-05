banner583
Karaoğlan’sız 15 yıl
Karaoğlan’sız 15 yıl
23 0
İngiltere’de tanıtım atağı
İngiltere’de tanıtım atağı
5 0
 
Ortaköy Halk Fırını tarih oldu
Ortaköy Halk Fırını tarih oldu
207 0
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
65 0
Bunun adı vandallık!
Bunun adı vandallık!
46 0
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
34 0
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
35 0
banner661
banner726

İki yaşındaki çocuk virüsten öldü

banner476

Güney Kıbrıs’ta iki yaşındaki bir erkek çocuğu, dünyada nadir görülen bir virüsten ötürü hayatını kaybetti

banner714
İki yaşındaki çocuk virüsten öldü
banner721
Güney Kıbrıs’ta hastanede tedavi gören 2 yaşındaki bir erkek çocuğunun, dünyada nadir görülen bir virüsün neden olduğu komplikasyonlar yüzünden önceki sabah hayatını kaybettiği bildirildi.
Çocuğun geçen cumartesi günü ateşinin çıkmasının ardından Makarios Hastanesi’ne yatırıldığını ve durumunun gittikçe kötüleştiğini yazan Haravgi  gazetesi, çocukta dünyada oldukça nadir görülen ve 3 yaş altı çocuklarda rastlanan “HHV 6” isimli bir virüsün neden olduğu komplikasyonlar ortaya çıktığını ve “viral ensefalit” yüzünden hayatını kaybettiğini ifade etti.
Rum tarafında hayatını kaybeden çocuğun, bu virüse bağlı olarak dünyada hayatını kaybeden 3’üncü çocuk olduğunu vurgulayan gazete, çocuğun bu virüsten dolayı hayatını kaybettiğini İsrail’den bir doktorun da doğruladığını ekledi.

 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.