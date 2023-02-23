“İki devleti görüşmem”

Hristodulidis, BM diplomatı Stewart’a, Cumhurbaşkanı Tatar’ın önerdiği iki devlet çözümü modelini görüşmesinin söz konusu olmadığını iletti ve müzakerelerin Crans Montana’da kaldıkları yerden devam etmesine hazır olduğunu söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart, Rum Yönetimi Başkanlığına seçilen Nikos Hristodulidis’le önceki gün öğle saatlerinde bir araya geldi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Sorununda İstedikleri ve İstemedikleri- Ersin Tatar’la Görüşmesi Öncesinde Nikos Hristodulidis’in Colin Stewart’a Söyledikleri” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, Avrupa Birliğinin (AB) müzakerelere katılımı ile AB’nin Kıbrıs sorunundaki iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümüne nasıl katkıda bulunabileceği, aynı zamanda Kıbrıs müzakerelerinin hemen ve Türkiye’deki seçimler beklenmeden başlamasının, Hristodulidis’in önceki gün Stewart’la görüşmesinde kayda geçirdiği “isteklerinden bazıları olduğuna” işaret etti.

Hristodulidis ile Stewart arasındaki görüşmenin, Cumhurbaşkanı Tatar ile Hristodulidis’in bugünkü ilk baş-başa buluşmasının hazırlığı niteliğinde olduğunu kaydeden gazete, bugünkü buluşmayla ilgili hazırlıklar haricinde, Hristodulidis’in Kıbrıs sorunundaki tezlerinin temel eksenlerini önceki günkü görüşmelerinde Stewart’a izah etme fırsatı bulduğunu belirtti.

Hristodulidis’in Stewart’a ilk olarak, Cumhurbaşkanı Tatar’ın önerdiği iki devlet çözümü modelini görüşmesinin söz konusu olmadığını netleştirdiğini yazan gazete, Hristodulidis’in, buna paralel olarak, müzakerelerin 2017 yılının Temmuz ayında Crans Montana’da kaldıkları yerden devam etmesine hazır olduğunu söylediğini de aktardı.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, Hristodulidis’in Stewart’la önceki gün yaptıkları ve yaklaşık 50 dakika süren görüşmede, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs sorununun BM kararları temelinde, siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümünde ısrarcı olduğunu ve böyle bir çözümün mümkün olduğunu düşündüğünü söylediğini yazan gazete, Hristodulidis’in görüşmede kapalı bölge Maraş konusunu ve BM’nin ilgili kararlarının uygulanması gerektiğini ortaya koyduğunu da kaydetti.

Hristodulidis’in, müzakerelerin BM himayesinde aynı zamanda AB’nin önemli rolü ve katılımıyla yeniden başlamasına odaklandığını söylediğini de ileten gazete, Hristodulidis’in buna paralel olarak, bugünkü buluşmalarında Cumhurbaşkanı Tatar’a, mevcut durumun çözüm teşkil etmediğini ve iki topluma da faydası olmadığı mesajını göndermek istediğini ifade etti.

Gazete Hristodulidis’in, tarafların yaptığı açıklamalarla gönderilen mesajlar konusu üzerinde de durduğunu ve kendisinin olumsuz söylemlerde bulunmaktan kaçınacağını söylediğini de iletti.

Hristodulidis’in Stewart’a, AB’nin de BM çerçevesinde gerçekleştirilen çabada başrol oynaması gerektiğini, çünkü AB’nin “bir kazan-kazan durumu (win-win situation)” meydana getirebilecek teşvikler sunabileceğini izah ettiğini de ileten gazete, Hristodulidis’in, Türkiye’nin AB süreci çerçevesinde AB’den birçok talebi olduğunu ve Türkiye’nin de Kıbrıs sorununun çözümünden fayda sağlayabileceğini söylediğini de iletti.

Habere göre Hristodulidis, BM’nin, iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümü dışındaki herhangi başka bir şeyin seçenek olmadığı mesajını göndermesinin önemli olduğunu da dile getirdi.

Öte yandan “aynı bilgilere dayanarak” Stewart’ın ise, duyduklarından cesaret aldığını hissettiğini söylediğini yazan gazete, Stewart’ın, sürecin ilerlemesi için teşviklerde bulunulması amacıyla, AB’nin BM himayesindeki sürece katılımına ilişkin öneriyi memnuniyetle karşıladığını, bununla birlikte BM’nin, uluslararası örgütün kararları uyarınca, iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümünü desteklediğini söylediğini aktardı.

Stewart’ın, uzlaşma için olanak olduğunu düşündüğünü, ancak Türk tarafının müzakere masasına geri dönmesinin zor olduğunu ve güvenin tesis edilmesi için çalışılması gerektiğinden söz ettiğini yazan gazete, Stewart’ın, kapalı bölge Maraş konusunun nerede olduğu konusunda bilgilendirmede bulunduğunu da iletti.

Gazete, bugünkü buluşmayla ilgili olarak, Hristodulidis’in Stewart’a, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la şahsi bir ilişki kurmak istediğini söylediğini, Stewart’ın ise, ilk buluşmada, ikinci buluşma için koşullar meydana gelmesine dair umudunu ortaya koyduğunu belirtti.

Gazeteye göre, Hristodulidis’in siyasi bürosu da bir açıklama yaparak, Hristodulidis ile Stewart arasında önceki gün gerçekleşen görüşmede, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin perspektifler yanı sıra bugünkü Tatar-Hristodulidis buluşmasının detaylarının ele alındığını ekledi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi de “Mevcut Durum Kıbrıs Sorununun Çözümü Olamaz” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi başkanlığına seçilen Hristodulidis’in, mevcut durumun vatanın geleceğini teşkil etmediği gibi, Kıbrıs sorununun çözümü de olamayacağını vurgulayarak, hiçbir zorluğu göz ardı etmeden, çıkmazın aşılması için elinden geleni yapacağını söylediğini iletti.

Kıbrıs sorunundaki olguları çok iyi bildiği gibi, Kıbrıs sorunundaki zorlukları, problemleri ve farklı yaklaşımları da çok iyi bildiğini dile getiren Hristodulidis, bunun hiçbir şekilde, diyaloğun yeniden başlaması amacıyla koşullar meydana getirilmesi için ellerinden geleni yapmayacakları anlamına gelmediğini vurguladı.

Kendileri açısından, mevcut durumun vatanın geleceğini teşkil etmediği gibi, Kıbrıs sorununun çözümü de olamayacağını yineleyen Hristodulidis, başkanlığa seçilmesinden önce hayata geçirilmeye başlanan bir planlama bulunduğunu ve devam edeceklerini sözlerine ekledi.

