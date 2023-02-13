Hristodulis'e seçimi Baf ve Mağusa kazaları kazandırdı

Güney Kıbrıs’taki Başkanlık seçiminde iki aday Nikos Hristodulidis ve Andreas Mavroyannis'in aldığı oyların ilçelere göre dağılımı açıklandı.

Politis gazetesi, seçimi kazanan Hristodulidis’in Lefkoşa’da yüzde 50,58, Mağusa bölgesinde yüzde 54,94, Limasol’da yüzde 52,23, Larnaka’da yüzde 46,53, Baf’ta da yüzde 65,97 oranında oy aldığını yazdı.

Gazete, Mavroyannis’in ise Lefkoşa’da yüzde 49,42, Limasol’da yüzde 47,77, Larnaka’da yüzde 53,47, Mağusa bölgesinde yüzde 45,6, Baf’ta ise yüzde 34,03 oranında oy aldığını kaydetti.

Haberde, Hristodulidis’in her şeye rağmen DİSİ’nin desteğini aldığının görüldüğü ve Baf’taki oyların, Hristodulidis’e seçimi kazandırdığı ifade edildi.



Boykot oranı yüzde 27,8



Gazete, bir diğer haberinde ise sandığa gitmeyen seçmen oranının yüzde 27,8 olduğunu yazdı.

Haberde, boykotun ilçelere göre dağılımına bakıldığında, Lefkoşa’da seçmenin yüzde 26,79’u (57 bin 817 kişi), Limasol’da yüzde 29,24’ü (45 bin 262 kişi), Mağusa bölgesinde yüzde 27,68’i (9 bin 83 kişi), Larnaka’da yüzde 27,32’si (26 bin 98 kişi), Baf’ta ise yüzde 25,20’sinin (13 bin 102 kişi) oy kullanmadığı belirtildi.

