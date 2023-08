Hristodulidis’ten Tatar’a dördüncü davet

Rum lider Hristodulidis’in, New York’a yapacağı ziyaret öncesinde Cumhurbaşkanı Tatar ile ortak bir görüşme yapmak için BM yetkilisi Jenca’nın adaya yapacağı ziyaretten faydalanmak istediği belirtildi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Ağustos sonunda Kıbrıs’a gelmesi beklenen BM Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın ziyaretini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak görüşme açısından değerlendirmek istediği belirtildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Hristodulidis’in Tatar’a Dördüncü Daveti-Ortak Görüşme için Jenca’nın 27-29 Ağustos’taki Mevcudiyetinden Faydalanılmasını Tatar’tan Talep Ediyor” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, New York’a yapacağı ziyaret öncesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak bir görüşme yapmak için BM yetkilisi Jenca’nın adaya yapacağı ziyaretten faydalanmak istediğini yazdı.

BM Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın, liderle görüşmek için 27-29 Ağustos tarihleri arasında Kıbrıs’ta olacağını yazan gazete bu ziyaretin, BM Genel Sekreteri'nin, Eylül ayında liderlerle yapacağı görüşmeler ışığında ön hazırlık niteliğinde olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk liderin de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşme yapmak amacıyla New York’a gideceğini belirten gazete, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Hristoduldis’in, BM yetkilisi ile gerçekleştirdiği son temasta, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak bir görüşme gerçekleştirme isteğini dile getirdiğini yazdı.

Gazete yine elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Hristodulidis’in, Jenca’ya Cumhurbaşkanı Tatar’a üçünün ortak görüşmesini önermesi konusunda da çağrı yaptığını belirtti.

Hristodulidis’in, sosyal içerikli bir yemeğin de olabileceği ortak görüşme yapmaları yönünde Tatar’a yönelik bu teklif veya öneriyi dördüncü kez yaptığını savunan gazete Cumhurbaşkanı Tatar’ın tüm yanıtlarının ise “olumsuz” olduğunu ileri sürdü.

Gazete haberinde ayrıca New York’ta üçlü görüşme yapılması konusunda BM Genel Sekreteri’nin çağrı yapması durumunda ise Cumhurbaşkanı Tatar’ın bunu kabul edeceğini yazdı.