Hristodulidis, üçlü zirve öncesinde Miçotakis ile bir araya geldi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodolidis’in, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasındaki üçlü zirve için adada bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile zirve öncesinde ayrı bir görüşme yaptığı belirtildi.

Rum Devlet Radyo ve Televizyonu'nun (RIK) haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis üçlü zirve öncesinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Hristodulidis, Miçotakis’i kabul ederken, üç ülkenin bölgesel iş birlikleri aracılığıyla Doğu Akdeniz bölgesinde önemli bir rol oynayabileceğini ifade etti.

Kıbrıs sorunu ve Türk-Yunan ilişkilerinin nasıl gelişeceği bakımından Eylül ayını belirleyici öneme sahip olarak nitelendiren Hristodulidis, bu ay içeresinde BM Genel Kurul toplantısının yapılacağına dikkat çekti.

Hristodulidis ayrıca Ekim ayındaki Avrupa Konseyi Zirvesi'nin de sorunların çözümüne yönelik belirleyici olacağından söz etti.

Kıbrıs sorununun çözümünün birincil öneme sahip olduğunu söyleyen Hristodulidis, mevcut durumun, Kıbrıs’ın geleceği olamayacağını savundu.

Hristodulidis, Kıbrıs Rum tarafının müzakerelerin en kısa zamanda yeniden başlamasına hazır olduğunu yineledi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise, bölgedeki istikrar unsurlarını teşkil eden Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasındaki üçlü zirve çerçevesinde Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu söyledi.

Önümüzdeki iki ayın kritik olduğu konusunda Hristodulidis ile hem fikir olduğunu kaydeden Miçotakis, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlamasının çok önemi olduğunu ifade etti.

Yunanistan’ın, bu pozisyonun kararlı destekçisi olacağını kaydeden Miçotakis, Türk-Yunan ilişkilerindeki gerilimin azalması nedeniyle ihtiyatlı iyimser olduğunu belirtti.

