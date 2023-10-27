Hristodulidis'ten "insani deniz yolu koridoru" oluşturulması önerisi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi zirvesine varışında yaptığı açıklamada, Limasol Limanı’ndan deniz yoluyla Gazze’ye insani yardım gönderilmesi planını geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı ve Mısır Cumhurbaşkanı ile ele aldığını söyledi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Limasol Limanı’ndan deniz yoluyla Gazze’ye insani yardım gönderilmesi konusunu, geçtiğimiz hafta İsrail Başbakanı ve Mısır Cumhurbaşkanı ile ele aldığı belirtildi.

Haravgi gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi zirvesine varışında yaptığı açıklamada, Limasol Limanı’ndan deniz yoluyla Gazze’ye insani yardım gönderilmesi planını geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı ve Mısır Cumhurbaşkanı ile ele aldığını söyledi.

Hristodulidis, bunun öncesinde Avrupa Halk Partisi zirvesi çerçevesinde yaptığı açıklamada ise Gazze’ye yönelik “insani deniz koridoru” oluşturulmasından söz etti.

Güney Kıbrıs’ın, özellikle bölgedeki nüfusun tahliyesi konusunda üstlenmesi mümkün olan rolü üstlenmeye hazır olduğunu söyleyen Hristodulidis, halihazırda birçok AB üyesi ülkeden ve ABD’den taleplerin bulunduğunu ifade etti.

Bölgeye komşu olan AB üyesi ülke olarak Güney Kıbrıs’ın, tüm komşu ülkelerle mükemmel ilişkileri koruduğunu ifade eden Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın ayrıca bir yandan AB’nin etkin müdahil olmasını diğer yandan da gerilimin azaltılması gerekliliğine ilişkin mesaj gönderdiğini belirtti.

Mülteci boyutu konusunda ise Hristodulidis, bunun; istedikleri bir şey olmasa da krizin, Lübnan’a yayılması durumunda özellikle önemli bir konu olduğuna dikkati çekti.

Hristodulidis, AB’nin bu sorunla yüzleşmeye daha fazla isteklilik ve hazırlık göstereceği temennisini de dile getirirken AB’nin, doğal olarak aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu ilk sıradaki ülkeleri desteklemesi gerektiğini belirtti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hamas’ın terör örgütü olmadığı” şeklindeki açıklamasını yorumlamasının istenmesi üzerine Hristodulidis, Erdoğan'ın bu sözünü Avrupa Konseyi üyeleri, AB üyeleri ve ABD’nin de duyacağını umduğunu söyledi.

Hristodulidis, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu açıklamalarının özlü olarak terörü cesaretlendirmekten başka bir şey olmadığını savundu ve terör faaliyetlerinin herhangi bir mazeretinin olamayacağını da ifade etti.