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Hristodulidis-DiCarlo görüşmesi 15 Mart’ta

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Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis önümüzdeki hafta adaya gelecek ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de görüşecek DiCarlo’nun Hristodulidis’le 15 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da görüşeceğini söyledi

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Hristodulidis-DiCarlo görüşmesi 15 Mart’ta
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşler ve Barışı İnşa’dan sorumlu yardımcısı Rosemary DiCarlo ile 15 Mart’ta görüşeceği açıklandı.
Haravgi ve diğer gazetelerin haberine göre, Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis önümüzdeki hafta adaya gelecek ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de görüşecek DiCarlo’nun Hristodulidis’le 15 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da görüşeceğini söyledi.
Rum sözcü, Hristodulidis’in müzakerelerin derhal yeniden başlaması çabaları çerçevesinde yapacağı görüşmede Dicarlo’ya, dolayısıyla rapor vereceği BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, Rum tarafının Kıbrıs sorunundaki çıkmazı kırma iradesini ileteceğini söyledi.
Letimbiotis, Hristodulidis’in DiCarlo’ya ayrıca, AB’nin Kıbrıs müzakerelerine BM himayesi altında aktif müdahil olmasını sağlamak için yapacağı diplomatik çabayı da aktaracağını söyledi 
Hristodulidis'in DiCarlo ziyaretinin hazırlıkları için yarın (9 Mart Perşembe) Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’la görüşeceği belirtildi 
Hristodulidis’in Avrupa Zirvesi’nde ve Kıbrıs sorununda Rum-Yunan faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere 13-14 Mart’ta Atina’ya gideceğini açıklayan Letimbiotis, Rum liderin Avrupa Konseyi (zirve) çerçevesinde, aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un da bulunduğu devlet başkanlarıyla temas edeceğini söyledi.
Rum sözcü, Hristodulidis’in, Avrupalı muhataplarına sunacağı, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorununda almasını istediği inisiyatifi izah ettiği belgenin de hazır olduğunu ve AB’nin Kıbrıs özel temsilcisi rolü oynayabilecek isimler bulunduğunu söyledi.
Sözcü Letimbiotis, Brüksel’de olası bir Guterres-Hristodulidis görüşmesi konusunda ise BM Genel Sekreterinden cevap beklemekte oldukları bilgisini de verdi.
 
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