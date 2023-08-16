“Hristodulidis, çabalarını yoğunlaştıracak”

Rum Yönetimi Başkanlığı, Rum lider Hristodulidis’in Kıbrıs sorununda üstlendiği inisiyatifin olumlu bir sonuca sahip olması için, gösterdiği çabaları daha da yoğunlaştıracağını açıkladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Güney Kıbrıs’taki siyasi partiler, Barış Harekâtının ikinci safhasının yıldönümünü kınayan açıklamalarda bulundu.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanlığı, Barış Harekâtının ikinci safhasının yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorununda üstlendiği inisiyatifin olumlu bir sonuca sahip olması için, gösterdiği çabaları daha da yoğunlaştıracağını ileri sürdü.

Yapılan açıklamada “14 Ağustos 1974 tarihinde Türkiye’nin “Atilla 2” harekâtıyla birlikte, Cenevre’deki görüşmeler diplomatik aşamada sürerken planını uygulamaya başladığı ve Mağusa, Güzelyurt aynı zamanda başka bölgeleri ele geçirerek işgali genişlettiğini” iddiasında da bulunuldu.

Açıklamada “49 yılın ardından kurtuluş, yeniden birleşme ve geri dönüş arzusunun sönmediği ve kabul edilemez mevcut durumun Kıbrıs ile halkının geleceği olamayacağı” da ileri sürülürken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in çıkmazın açılması ve müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması konusunda ortaya koyduğu taahhüde de işaret edildi.

Haberde Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in “bu bağlamda, çıkmazın aşılması ve müzakerelerin her zaman BM himayesinde olacak şekilde, AB’nin de aktif katılımıyla yeniden başlamasına dair inisiyatifinin olumlu bir sonuca sahip olması için, çabalarını her düzeyde (BM, AB ve genel olarak uluslararası aşamada) daha da yoğunlaştıracağı” öne sürüldü.

