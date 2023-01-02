“Her gün vatanımızdan bir parça kaybediyoruz”

Rum başkan adayı Neofitu, her gün vatanlarından bir parça kaybettiklerini ve Kıbrıs sorununun çözümsüz kaldığı her gün bölünme tehlikesinin daha da yaklaştığını belirtti

Güney Kıbrıs’taki DİSİ partisi başkanı ve başkanlık seçimi adaylarından Averof Neofitu, dün Rum basınında yer alan demecinde, Kıbrıs sorununda olabilecek en kötü şeyin, sahip oldukları niyetler konusunda yurt dışına kasıtlı kafa karıştırma mesajları göndermek ve net tezlere sahip olmamak olduğunu ifade etti.

Alithia gazetesinde “1 Mart’ta Uluslararası Toplum Bizi Bekleyecek…” başlığıyla yer alan söyleşiye göre Neofitu, özetle, bu durumun kendilerini uluslararası toplum nezdinde tam anlamıyla güvenilmez hale getirdiğini ifade etti.

Bir ittifakta bazılarının Guterres çerçevesi aleyhinde konuşmasının ve bazılarının ise federasyon dahi istememesinin güvenilir olmadığını ifade eden Neofitu, herkesin, Nikos Hristodulidis’in, kabul etmediği Guterres çerçevesinin noktalarına atıfta bulunduğunu duyduğunu ifade etti.

Bazılarının çözümün hayata geçmesi esnasında, bazılarının da çözümün hayata geçmesinden önce sıfır asker, sıfır garanti dediğini ifade eden Neofitu, Hristodulidis’in ise kamuoyunda yaptığı açıklamalarda “alayların değil, işgal birliklerinin çözümden 7 yıl sonra adadan ayrılmaları konusunda mutabakata varıldığını söylediğini” ifade etti.

Kendi aralarında müzakere etmeleri gerekmediğini, ancak kendi aralarında uzlaşacak pozisyonda olmaları gerektiğini ifade eden Neofitu, Kıbrıs sorununu anlaşmazlıkların çözümü mekanizmasıyla çözmenin mümkün olmadığını; birlik, liderlik kabiliyeti ve inisiyatiflere gerek olduğunu ifade etti.

1 Mart 2023 tarihinde Güney Kıbrıs’ın yeni bir başkana sahip olacağını ve uluslararası unsurun ise kendilerine “özlü müzakerelerin yeniden başlaması için teziniz nedir, en nihayetinde Guterres çerçevesi ve sağlanan görüş birlikleri geçerli mi, bunu kabul ediyor musunuz etmiyor musunuz, Crans Montana’da kaldığımız yerden devam ediyor muyuz etmiyor muyuz, Güven Yaratıcı Önlemler konusunda ne geçerlidir” sorularını soracağını belirten Neofitu, burada ise güvenirliğin konuştuğunu dile getirdi.

Burada ise belirsiz ve muğlak cevaplara yer olmadığını dile getiren Neofitu, bunu uluslararası toplumdan önce Güney Kıbrıs halkının bilmeye hakkı olduğunu dile getirdi.

Mevcut durumun varsayılan güvenliğinin var olmadığını da kaydeden Neofitu, her gün vatanlarından bir parça kaybettiklerini ve Kıbrıs sorununun çözümsüz kaldığı her gün bölünme tehlikesinin daha da yaklaştığını iddia etti.

Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin olarak, üzerinde mutabık kalınmış çözüm çerçevesini destekleyen güçlerin ortak tutumunun gerekli olduğunu da ifade eden Neofitu, DİSİ ile AKEL’in, bu büyük ulusal meselede hem fikir olan büyük siyasi güçler olduğunu sözlerine ekledi.

