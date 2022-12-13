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“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
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Her 5 vatandaş ve işletmeden 2’si siber saldırı kurbanı

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Güney Kıbrıs'ta vatandaşların yüzde 40’ının, işletmelerin de yüzde 46’sının son 12 ay içerisinde siber saldırıya uğradığı açıklandı

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Her 5 vatandaş ve işletmeden 2’si siber saldırı kurbanı
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Güney Kıbrıs’ta siber güvenlik alanında yapılan bir araştırmaya göre, vatandaşların yüzde 40’ının, işletmelerin de yüzde 46’sının son 12 ay içerisinde siber saldırıya uğradığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, "Her 5 vatandaş ve işletmeden 2’si siber saldırı kurbanı" başlığıyla aktardığı haberinde, Dijital Güvenlik Kurumu’nun Güney Kıbrıs genelinde, Ekim-Kasım ayları arasında 1025 kişi ve 450 işletmenin katılımıyla iki ayrı araştırma yaptığını ve siber güvenlikle ilgili veri topladığını yazdı.
Gazete, araştırmalara göre işletmelerin yüzde 46’sına ayda 3-4 kez siber saldırı düzenlendiğini ve işletmelerin, bu saldırılar nedeniyle ortalama 23 bin Euro zarara uğradığını kaydetti.
Haberde, işletmelerin ve vatandaşların en çok “phishing” yöntemi kullanılarak saldırıya uğradığı ifade edildi.
Gazete, vatandaşlara ise son 12 ay içerisinde ortalama 21 kez siber saldırı gerçekleştirildiğini ve bu saldırılar nedeniyle ortalama 318 Euro zarar beyan edildiğini yazdı.
 
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