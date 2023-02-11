Hayvan çiftliğine yapılan baskınla 14 insan ticareti mağduru kurtarıldı

Rum Polisi İnsan Ticaretini Önleme Masasının, Yabancılar ve Muhaceret Dairesi, İngiliz Üs Polisi ve Rum Çalışma Bakanlığı Teftiş Dairesi işbirliğinde 8 Şubat Çarşamba günü yaptığı baskında saptadığı insan ticareti mağduru 14 yabancı uyrukluyu, Sosyal Yardım Dairesi işbirliğinde “güvenli bir yere” nakletti

Mağusa Bölgesindeki bir hayvan çiftliğinde insan ticareti mağduru kişiler bulunduğu ihbarı üzerine çiftliğe baskın yapıldı; çiftlikte saptanan 14 yabancı uyruklu mağdur kurtarıldı.

Alithia’nın haberine göre Rum Polisi İnsan Ticaretini Önleme Masasının, Yabancılar ve Muhaceret Dairesi, İngiliz Üs Polisi ve Rum Çalışma Bakanlığı Teftiş Dairesi işbirliğinde 8 Şubat Çarşamba günü yaptığı baskında saptadığı insan ticareti mağduru 14 yabancı uyrukluyu, Sosyal Yardım Dairesi işbirliğinde “güvenli bir yere” nakletti.

Meselenin İnsan Ticaretiyle Mücadele Masası tarafından kovuşturulmakta olduğunu yazan gazete, baskın operasyonun Rum polisi ve Teftiş Dairesi ile diğer ilgili birimler arasında imzalanan, insan ticaretini önleme ve bastırma konulu genel işbirliği memorandumu çerçevesinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

