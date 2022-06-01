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Harmancı, 1960 Anlaşmaları zemininde çözüm için platform oluşturacağını açıkladı

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Harmancı, 1960 Anlaşmaları zemininde çözüm için platform oluşturacağını açıkladı

 Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıslı Türklere 1959-1960 Anlaşmaları ile tanınan hakları masaya koyacak ve 2017 yılına kadar süren müzakerelerde varılan anlaşmalara odaklanacak bir platform oluşturma süreci başlattığını açıkladı.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum Haber Ajansı'na açıklama yapan Harmancı, "Kuruluş Anlaşmaları"nın Kıbrıs Türk toplumunun siyasi eşitliğini garanti altına aldığını ve şu ana kadar iki toplum arasında varılmış tek anlaşma olması açısından önemli olduğunu söyledi.

Birleşik Kıbrıs vizyonuna dayanan yeni platformun avukatlar, siyasiler ve Kıbrıs Türk toplumundan temsilcilerin katkılarıyla,Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’ndan doğan siyasi eşitliği ilkesinden yararlanmaya çalışacağını ifade etti.

Mehmet Harmancı, siyasi eşitlik ve dönüşümlü başkanlığın da federal çerçevedeki çözüm için alternatif bir yol olduğunu savundu.

Habere göre, Harmancı, bunun yeni ve birkaç aşamadan oluşan bir süreç olduğunu belirterek, öncelikle kendi aralarında anlaşmaları gerektiğini ve kolektif bir inisiyatifin (kararın) doğması durumunda da hangi hakların talep edilebileceğinin netleştirilebileceğini söyledi.

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