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“Hamas, bedelini ödeyecek”

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“Hamas, bedelini ödeyecek”
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Güney’deki Politis gazetesi, İsrail ve Filistin’in Güney Kıbrıs’taki büyükelçilerinin açıklamalarına yer verdi.
Gazeteye yaptığı açıklamada, bu saldırıyı cevapsız bırakmayacağını dile getiren İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Oren Anolik, ülkesinin bu savaşı istemediğini ancak bunu sona erdireceğini dile getirdi.
Anolik, İsrail’in Hamas’ın terör saldırılarına karşı kendisini savunma hakkını kullanacağını ve Hamas’ın bu kabul edilemez saldırının bedelini ödeyeceğini ifade etti.
 
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