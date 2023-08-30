Guterres, somut önerilerde bulunmaya hazır

BM Genel Sekreteri Guterres’in Eylül ayında New York’ta ortak görüşme yapmaları halinde iki lideri yalnızca dinlemeye değil, diyaloğun yeniden başlamasıyla ilgili somut önerilerde bulunmaya da hazır olduğu belirtildi

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Jenca’nın iki liderle temasları sırasında BM’nin Kıbrıs’ta barışa yönelik sarsılmaz bağlılığını teyit ettiğini de yazdı. Gazete, Jenca’nın “X platformunda” yaptığı paylaşımda, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak liderlerle yaptığı detaylı görüşmelerden memnuniyet duyduğunu belirttiğini aktardı.

Gazete, Jenca’nın önceki gün Ledra Palace Oteli'nin önünde bulunan “Kapsayıcı Diplomasi: Kadınların Kıbrıs Görüşmelerine Katılımı” açık hava fotoğraf sergisini ziyaret ettiğini de ekledi.

Haravgi gazetesi ise “Kıbrıs Sorunuyla İlgili BM Temsilcisi Atanması Konusunda İsimler Masada- Eylül’deki BM Genel Kurulu Dönüm Noktası, Jenca Yunanistan, Türkiye ve İngiltere İçin Valiz Hazırlıyor” başlıklı haberinde ise, Letimbiotis’in temsilci atanması konusunda, hali hazırda bazı BM Güvenlik Konseyi üyelerinin belirli isimleri tartıştıklarını söylediğini aktardı.

Politis gazetesi ise “Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin Ortak Zemin Oluşturuyorlar- Guterres Önerilerde Bulunmaya Hazır” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Guterres’in Eylül ayında New York’ta ortak görüşme yapmaları halinde iki lideri yalnızca dinlemeye değil, diyaloğun yeniden başlamasıyla ilgili somut önerilerde bulunmaya da hazır olduğunu yazdı.

