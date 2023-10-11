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Güney’de uyuşturucu ticareti son dönemlerde özel kargoyla yapılıyor

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Güney Kıbrıs’ta uyuşturucu ticaretinin yaygınlaştığı, Rum Polisi Narkotik ekiplerinin “neredeyse her gün uyuşturucu ticaretiyle ilgili tutuklama yaptığı” bildirildi.

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Güney’de uyuşturucu ticareti son dönemlerde özel kargoyla yapılıyor
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Haravgi’nin haberine göre, sadece üç gün içerisinde, her birinin tasarrufunda 10 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri bulduğu iki çete ortaya çıkarıldı.
Uyuşturucunun Güney Kıbrıs’a, son dönemlerde “tacirlerin sevdiği bir yöntem haline gelen”  özel kargo şirketleri üzerinden Güney Kıbrıs’a sokulduğuna işaret edilen haberde, daha önce kargo şirketi ile ulaşan 10.5 kilo hintkeneviri ithal eden 36 ve 40 yaşlarındaki 3 kişiyi yakalayan ekiplerin cumartesi günü de yine aynı yolla 10.5 kilo hintkeneviri  ele geçirdiği, 22 yaşındaki bir kişiyi tutukladığı belirtildi.
 
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