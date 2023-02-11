Güney’de nefesler tutuldu

Rum halkı, yeni başkanını belirlemek üzere sandık başına gidecek ve Hristoduldis ve Mavroyannis arasında bir seçim yapacak

Rum başkanlık seçiminin yarın yapılacak ikinci turu için bütün hazırlıklar tamamlandı. Sonucun 19.30’a kadar belli olacağı, yeni başkanın 22.00’de ilan edileceği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre Rum Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Kostas Konstantinu, yeni başkanın ilan töreninin 12 Şubat Pazar akşamı saat 22.00’de “Tasos Papadopulos Eleftheria” stadında gerçekleştirileceği bilgisini verdi. Konstantinu statta, biri yapılacak ilan, öteki basın için olmak üzere iki kürsü kurulduğunu, polisin de törenin güven içerisinde gerçekleştirilmesi için gerekli tertibatı aldığını anlattı.

Gazetecilerin sorularına karşılık kayıtlı 561 bin seçmen ve yüzde 5 bozulma olasılığına karşı 600 bin oy pusulası basıldığı bilgisini veren Konstantinu, ikinci turda sadece iki aday yarışacağı için nihai sonucu 19.30’a kadar tamamlamayı hedeflediklerini, çünkü ilan saati olan 22.00’ye kadar resmi sonucun açıklanması için gerekli prosedürün yürütüleceğini söyledi.

