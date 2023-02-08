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Güney Kıbrıs’tan 20 kişilik kurtarma ekibi ve bir doktor Türkiye’ye gidiyor

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Güney Kıbrıs’tan 20 kişilik kurtarma ekibi ve bir doktor Türkiye’ye gidiyor
Güney Kıbrıs’tan 20 kişilik kurtarma ekibinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların altında kalan kişilerin kurtarılması çabalarına katılmak üzere Türkiye’ye gideceği bildirildi.
Fileleftheros ve diğer internet gazetelerine göre, Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimitris Dimitriu resmî twitrer hesabından yaptığı paylaşımla kısa süre önce kendilerine, deprem bölgesindeki çalışmalara yardım tekliflerinin Türkiye tarafından kabul edildiği bilgisi iletildiğini açıkladı.
Dimitriu “Avrupa Sivil Savunma Mekanizması kısa süre önce arama kurtarma ekibi gönderme teklifimizin Türkiye tarafından kabul edildiğini bildirdi” ifadelerini kullandı.
Rum medyası Güney Kıbrıs’ın Türkiye’ye deprem bölgesindeki kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere göndereceği ekipte 20 kişilik kurtarma personeli ve bir doktor olacağı bilgisini verdi.
 
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