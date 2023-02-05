banner913
banner885
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
6 0
Karnesi ile kütüphaneye giden ilkokul çocukları hediye kitaplarını aldı
Karnesi ile kütüphaneye giden ilkokul çocukları hediye kitaplarını aldı
8 0
 
Lefke, Göçmen’i üzdü
Lefke, Göçmen’i üzdü
26 0
“Ünsal’ın vatandaşlığa kabul kararı İrsen Küçük dönemiydi”
“Ünsal’ın vatandaşlığa kabul kararı İrsen Küçük dönemiydi”
13 0
Facebook yeni kimlik arayışında
Facebook yeni kimlik arayışında
20 0
ABD'li teknoloji devleri bilançolarını açıkladı
ABD'li teknoloji devleri bilançolarını açıkladı
16 0
ABD'de antibiyotiğe dirençli bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları hakkında uyarı
ABD'de antibiyotiğe dirençli bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları hakkında uyarı
18 0
banner915

Güney Kıbrıs’ta ilk turun galibi Hristodulidis

banner476

banner825
Güney Kıbrıs’ta ilk turun galibi Hristodulidis

Güney Kıbrıs’ta ilk turu bugün gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin galibi eski dışişleri bakanı Nikos Hristodulidis oldu.

İkinci sırayı ise AKEL’in desteklediği bağımsız aday Andreas Mavroyannis aldı.

Seçimlerin ikinci turu Hristodulidis ve Mavroyannis arasında gelecek pazar günü yapılacak. 

Rum haber kaynaklarına göre, Nikos Hristodulidis yüzde 32, Mavroyannis ise yüzde 29,6 oranında oy almayı başardı. 

DİSİ Başkanı ve şimdiki Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in desteklediği aday olan Averof Neofitu ise yüzde 26,1 oranında oy alabildi. 

Seçime katılım oranı yüzde 72, oy kullanmayanların oranı ise yüzde 28 oldu. 

Oyların yüzde 98,3’ü geçerli sayıldı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.