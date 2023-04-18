banner913
banner932
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
36 0
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
27 0
 
Döviz rekora doymuyor
Döviz rekora doymuyor
27 0
Koopspor ve Savoy Marmara galip
Koopspor ve Savoy Marmara galip
23 0
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
24 0
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
19 0
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
17 0
banner915

Güney Kıbrıs’ta 52 bin 103 kamu çalışanı var

banner476

banner825
Güney Kıbrıs’ta 52 bin 103 kamu çalışanı var
banner931
Güney Kıbrıs’ta kamuda çalışan 52 bin 103 personel bulunduğu bildirildi.
Politis gazetesi, İstatistik Dairesi’nin verilerine dayanarak, kamu çalışanları sayısının geçen yılın Mart ayına göre bu yıl 1778 kişi azaldığını ve kadrolu çalışan sayısının 25 bin 363, kadrosuz çalışan sayısının da 20 bin 125 kişi olduğunu yazdı.
Haberde, yarı zamanlı çalışan sayısında da yüzde 20,1 oranında azalma olduğu kaydedildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.