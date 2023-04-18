Güney Kıbrıs’ta 52 bin 103 kamu çalışanı var

Güney Kıbrıs’ta kamuda çalışan 52 bin 103 personel bulunduğu bildirildi.
Politis gazetesi, İstatistik Dairesi’nin verilerine dayanarak, kamu çalışanları sayısının geçen yılın Mart ayına göre bu yıl 1778 kişi azaldığını ve kadrolu çalışan sayısının 25 bin 363, kadrosuz çalışan sayısının da 20 bin 125 kişi olduğunu yazdı.
Haberde, yarı zamanlı çalışan sayısında da yüzde 20,1 oranında azalma olduğu kaydedildi.
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