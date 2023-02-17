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Güney Kıbrıs'ta yarından itibaren naylon poşet kullanımı yasak

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Güney Kıbrıs’ta yarından itibaren naylon poşet kullanımının tamamen yasak olacağı bildirildi.

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Güney Kıbrıs'ta yarından itibaren naylon poşet kullanımı yasak
Güney Kıbrıs’ta yarından itibaren naylon poşet kullanımının tamamen yasak olacağı bildirildi.

Politis gazetesi, kasalarda kartondan veya yeniden kullanılabilir çantalar satılacağını ve bu çantaların daha öncekilere kıyasla daha pahalı olacağını yazdı.

Haberde, bu tedbirin, AB’nin yeşil çevre stratejisine uyum sağlamak için hayata geçirildiği ifade edildi.
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