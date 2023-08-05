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Güney Kıbrıs'ta nüfus 10 yılda sadece yüzde 9,9 arttı

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Güney Kıbrıs'ta nüfus 10 yılda sadece yüzde 9,9 arttı
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İstatistik Dairesi’nin yayımladığı 2021 nüfus ve konut sayımı ön sonuçları, Güney Kıbrıs’taki nüfusun 10 yılda sadece yüzde 9,9 arttığını gösterdi.
Politis, “On Yılda Nüfusumuz Sadece Yüzde 9,9 Arttı” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs’taki toplam nüfusun 1 Ekim 2021’de nüfusun 923 bin 272 kişi, konut sayısının da 492 bin 55 olduğunu, 2011’deki sayıma göre 840 bin 407 olan nüfusun sadece yüzde 9,9 arttığını yazdı.
 
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