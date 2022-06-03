Güney Kıbrıs silah tasarrufunda dünyada 5'inci sırada

İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye göre Güney Kıbrıs bireysel anlamda silah tasarrufu konusunda dünyada 5’inci sırada yer alıyor.

Fileleftheros gazetesi BBC’nin, 2018 yılında merkezi İsviçre’de bulunan “Small Arm Survey’in” dünyadaki bireysel silahlanma ilgili yaptığı araştırmayı yayımladığını, Güney Kıbrıs’ın bu araştırmayla ilgili listede 5’inci sırada yer aldığını yazdı.

Habere göre yapılan araştırmada Güney Kıbrıs’ta 100 kişi başına 36.4 silah düşüyor.

Listenin ilk sırasında ABD’nin yer aldığını yazan gazete Rum Polisi Basın Sözcüsü Hristos Andreu’nun gazeteye sunduğu verilere dayanarak şu anda kayıtlı olan av tüfeği sayısının 169 bin 989, av tüfeği kullanma lisansına sahip kişi sayısının ise 112 bin 932 olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ta her 3 evden 1’inde silah bulunduğunu belirten gazete evlerde bulunan silahların ya av tüfeği ya askeri ya da her ikisi olduğunu yazdı.

Habere göre Andreu açıklamasında bazı evlerde iki veya daha fazla av tüfeğinin bulunduğunu belirtti.

Andreu, av tüfeğinin kullanılmasıyla son 10 yıl içerisinde taammüden işlenen cinayet sayısının 18 olduğunu, bunlardan 7’sinin Güney Lefkoşa, 4’nün Limasol, 4’nün Larnaka, 2’sinin Mağusa bölgesi, 1’nin de Baf bölgesinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Gazete haberinde ayrıca Güney Kıbrıs’a yönelik ayrı bir özelliğin bulunduğunu, "1974 yılında yaşananlar nedeniyle" seferilerin evlerinde şahıslarına ait silahların da yer aldığına dikkati çekti.