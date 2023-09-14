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Güney Kıbrıs'a yönelik mülteci akını

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Güney Kıbrıs’ta dün sabaha yakın, Greko Burnu deniz bölgesinde, içerisinde 118 Suriyelinin bulunduğu geminin tespit edildiği belirtildi.

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Güney Kıbrıs'a yönelik mülteci akını
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Alithia gazetesi “Suriye’den 118 Mülteciye Başka Bir Gemi” başlığıyla verdiği haberinde Rum Haber Ajansı KİPE’nin bilgilerine dayanarak, içerisinde Suriyeli 83 erkek, 9 kadın ve 15 refakatçisiz çocuğun bulunduğu geminin dün sabaha yakın tespit edildiğini yazdı.
Gemideki yolcuların ilk önce Ay.Napa marinasına ardından ise polis karakoluna götürüldüğünü yazan gazete, mültecilerin sorgulanmasının ardından Purnara Göçmen Kabul Merkezi’ne gönderildiğini belirtti.
 
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