Güney Kıbrıs'a son 2 ayda 2 bin mülteci geldi

Güney Kıbrıs’a yeni yılla birlikte ilk iki ayda 2 bin 62 mültecinin geldiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum İçişleri Bakanlığının verilerine dayanarak 2022 yılının ilk iki ayında 2 bin 62 mültecinin, Güney Kıbrıs’a geldiğini, 2021 yılının aynı döneminde ise bu akamın 722 olduğunu yazdı.

Habere göre refakatçisiz çocuk sayısı ise 2022 yılında 156, 2021’de ise 49 olarak kaydedildi.

Gazete haberinde ayrıca bu yıl 600 yabancının ülkeden ayrıldığını 2021 yılında ise ülkelerine dönen yabancı sayısının 2 bin 500 olduğunu yazdı.

Habere göre, İçişleri Bakanı Nikos Nuris yaptığı açıklamada geçtiğimiz gün sadece Güney Kıbrıs’a, KKTC üzerinden Türkiye’den seyahat ettikleri iddia edilen 99 mülteci ile 2 refakatçisiz çocuğun geldiğini belirtti.