Güney Kıbrıs'a seyahat edeceklere İnterpol araştırması

Oylanması için dün Rum Meclisine sunulan ve Rum Yönetiminin “Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi” (ETIAS)’a katılımını öngören uyum yasasının, kaçak göçün önlenmesi, aynı zamanda terör suçlarının ve diğer ciddi suçların araştırılması konusunda Güney Kıbrıs’ın eline “yeni bir silah verdiği” ifade edildi.

ETIAS’ın AB’nin dış sınırlarının güçlendirilmesini ve Avrupa vatandaşlarının korunmasını amaçladığını yazan Politis gazetesi, AB’nin güvenliği açısından potansiyel tehdit teşkil eden üçüncü ülkelerden yabancıların ETIAS sistemiyle tespit edileceklerini ve seyahat izni alamayacaklarını belirtti.

Bahse konu uyum yasasının, iç güvenliğin iyileşmesine, kaçak göçün önlenmesine, kamu sağlığının korunmasına ve sınırlarda yaşanan gecikmelerin azalmasına katkıda bulunacağını yazan gazete, bu sistemin yukarda bahsedilen alanlarda tehlike teşkil edebilecek kişileri, dış sınırlara ulaşmadan tespit edeceğini kaydetti.

ETIAS sisteminin, AB’yi en fazla üç ay süreyle ziyaret etmeleri halinde, giriş vizesine ihtiyacı olmayan üçüncü ülke vatandaşlarına uygulanacağını yazan gazete, bu kişilerin seyahat etmelerinden önce, elektronik başvuru yaparak seyahat izni almaları gerektiğini belirtti.

Gazete, yapılacak her başvuruyla birlikte sunulacak olan bilgilerin, seyahat izninin reddedilmesine dair sebep olup olmadığının tespit edilmesi için, AB ve İnterpol’un veri tabanlarında otomatik bir şekilde kontrol edileceğini kaydetti.

Gazete, uyum yasasının oylanmasıyla birlikte, Güney Kıbrıs’ta ETIAS Ulusal Birimi kurulacağını ekledi.