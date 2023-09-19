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Güney'e 8 ayda 2 milyon 650 bin turist gitti

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Güney'e 8 ayda 2 milyon 650 bin turist gitti
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Güney Kıbrıs’a Ocak-Ağustos ayları arasında 2 milyon 648 bin 795 turist gittiği bildirildi.
Politis gazetesi, İstatistik Dairesi’nin verilerine dayanarak, bu yılın Ağustos ayında da 511 bin 387 turistin Güney Kıbrıs’a gittiğini ve bu yıl özellikle İsrail’den turist akışında artış görüldüğünü yazdı.
Haberde, en fazla turistin de İngiltere’den gittiği ifade edildi.
 
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