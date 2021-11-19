Güney'deki suikast girişimine Kuzey'den silah desteği

Güney’de İsrail uyruklu 5 kişiyi öldürmeyi planladıkları gerekçesiyle tutuklanan Azeri kiralık katil Orkhan Aşadov’a susturuculu tabancayı temin eden Tural Aliyev İskele’de yakalandı



Güney Kıbrıs’ta 2021 yılı Eylül ayı içerisinde, İsrail uyruklu 5 kişiyi öldürmeyi planladıkları gerekçesiyle esasen şans oyunları yazılımı şirketi Playtech ile Londra’da Camden Market’ın sahibi olan İsrailli zengin Teddy Sagi’ye suikastte bulunacak olan Azeri kiralık katil Orkhan Aşadov’a susturuculu tabancayı temin eden Tural Aliyev polis operasyonu ile önceki akşam İskele’de tutuklandı.

Suikast girişiminin 6 zanlısından 1’i olan ve İsrail'in en zengin dördüncü kişisi olan milyarder Teddy Sagi'ye suikast girişimi için Sagi'nin bulunduğu Güney Kıbrıs'a KKTC'den geçmeye çalışırken yakalandığı belirtilen Azerbaycan uyruklu Asadov’un KKTC bağlantısı Tural Aliyev KKTC polisi tarafından soruşturuluyor.

Mahkeme, adanın Güney kesiminde işlenmesi planlanan bir suikast olayında tutuklanan Orkhan Asadov ve beraberindeki 5 kişi ile birlikte gizli ittifak kurduğu tespit edilen Tural Aliyev’in soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Suikast girişiminin odağı olan İsrailli Teddy Sagi’nin 6 milyar dolarlık servete sahip olduğu belirtiliyor.

İsrailli zenginin Rum istihbaratı tarafından uyarılması ile ülkeden kaçtığı belirtilirken, suikastin ardında İran olduğu iddiaları üzerine İsrail yetkililer önce iddiaları yalanlayıp suikastin muhtemelen ticari bir anlaşmazlık nedeni ile olduğunu açıkladı, ardından yapılan bir başka açıklamada suikast girişiminin arkasında İran olduğu iddia edildi.

İsrail basınında yer alan bazı haberlere göre, Azeri şüphelinin Rusya Federasyonu pasaportuna sahip olduğu da yazılırken bazıları şüphelinin cep telefonunda terör örgütü Hizbullah ile ilgili görüntülerin de tespit edildiğini yazdı. Öte yandan bazı kaynaklar ise Asadov’un Rus Mafyası bağlantısı olduğunu yazdı.

