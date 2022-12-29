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Güney'deki seçimlerde 11 bin seçmen yurt dışından oy kullanacak

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Güney'deki seçimlerde 11 bin seçmen yurt dışından oy kullanacak
Güney Kıbrıs’taki seçmen sayısına ilişkin veriler Rum basınında yer aldı.
Haravgi gazetesi Güney Kıbrıs’ta, Şubat ayında yapılacak başkanlık seçimleri hazırlıkları çerçevesinde seçmen listelerine 3 Ekim-27 Aralık 2022 tarihleri arasında kayıt yaptıran kişi sayısının 10 bin 558 olduğunu yazdı.
Gazete, Yunanistan, Birleşik Krallık, Dubai, Lüksemburg gibi  ülkelerin şehirlerinde oy kullanmak için başvuru yapan kişi sayısının ise 10 bin 737 olduğunu belirtti.
Habere göre 3 Ekim-27 Aralık tarihleri arasında yapılan seçmen kayıt başvurularından  bin 728’nin internet üzerinden yapıldı.
 
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