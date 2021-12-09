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Güney'de vaka sayısı yükselişte

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Güney'de vaka sayısı yükselişte
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Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 87 bin 780 test sonucunda 635 yeni vaka tespit edildi,  2 can kaybı meydana geldi. 
Rum Sağlık Bakanlığı'na göre toplam can kayıpları 607''ye, toplam vaka sayısı 139 bin 368'e ulaştı.
Tedavi gören hasta sayısı 139, durumu ciddi olanların sayısı 44 olarak açıklandı.
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