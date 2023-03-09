Güney'de şiddet mağdurlarının adı kadın ve çocuklar

Güney Kıbrıs’ta, aile içi şiddet, partner şiddeti ve reşit olmayan çocukların istismarı mağdurlarının yüzde 75’inin kadınlar ve kız çocukları olduğu haber verildi.

2021 yılında, ilçeler bazında şiddetle mücadele birimlerinin toplam 3 bin 362 şikâyet ele aldığını yazan Politis gazetesi, 2022 yılında ise toplam 3 bin 200 şikâyette bulunulduğunu kaydetti.

2020 yılıyla kıyaslandığında, 2021 yılında söz konusu şikâyetlerde yüzde 45’lik bir artış meydana geldiğini yazan gazete, bu tür ceza gerektiren suçlarla ilgili olarak 2021 ve 2022 yılları boyunca gerçekleşen tutuklamalarda da hızlı bir artış olduğunu ekledi.

