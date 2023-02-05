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Güney'de seçimlere katılım oranı saat 13.00 itibariyle yüzde 33,7

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Güney'de seçimlere katılım oranı saat 13.00 itibariyle yüzde 33,7
Güney Kıbrıs’ta başkanlık seçimlerinin bugün gerçekleştirilen ilk turu olaysız devam ediyor.
Rum haber kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu sabah saat 07:00’da başlayan oy verme işlemi, öğlen arası olan 12:00’a kadar sorunsuz sürdü. Baf bölgesinde ise bir kişinin oy pusulasının fotoğrafını cep telefonuyla çekmek isterken yakalandığı aktarıldı. Oy verme işlemleri saat 13:00’da yeniden başladı. 
Rum Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Kostas Konstanitu, oy verme işlemlerine verilen bir saatlik ara sırasında yaptığı resmi açıklamada, seçimlere katılım oranının yüzde 33,7 olduğunu belirtti. Konstanitu, bu oranın 2018 yılındaki seçimlerde yüzde 30 civarlarında olduğunu hatırlattı.
Sandık çıkışlarında gerçekleştirilen “Exit Poll” anketlerinin sonuçları ise sandıkların kapanış saati olan 18.00’den itibaren yayınlanmaya başlanacak.
Seçim sonuçlarının 20.00 sularında açıklanması bekleniyor.
 
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