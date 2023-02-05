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Güney'de Ocak ayında işsizlik ve enflasyonda artış

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Güney'de Ocak ayında işsizlik ve enflasyonda artış
Güney Kıbrıs’ta işsizlik Ocak 2023’te yüzde 8,6 arttı, 2 yıllık dönemde enflasyon yüzde 12’ye ulaştı.
Haravgi ve diğer gazeteler Rum İstatistik Dairesi’nin dün yayımlanan verilerine dayanarak, Ocak 2023’te iş bulma dairesine kayıt yaptıran kişi sayısının 16 bin 758’e ulaşarak geçen yılın aynı dönemine (15 bin 340) göre yüzde 8,6 (bin 328 kişi) arttığını yazdı.
Haberde Ocak 2021’de 99,21 olan Tüketici Fiyatları Endeksi’nin de Ocak 2023’te “çıldırdığını” ve 112,01’e ulaştığını, yüzde 12’nin üzerindeki bu artışın Güney Kıbrıs’ın tarihindeki en yüksek değer olduğu kaydedildi.
 
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